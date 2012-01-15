Пол Инс: «Любой мог бы сделать то, что сделал Сульшер в «МЮ»

Бывший полузащитник Пол Инс заявил, что тренер Оле-Гуннар Сульшер не сделал с командой ничего особенного.

«Нельзя слишком сильно радоваться тому, что сделал Оле.

Давайте будем честными: ситуация в «МЮ» не могла стать еще хуже. Над клубом было темное облако. Это сказывалось на игре.

Пришел Сульшер с дружелюбным лицом и в результате футболисты заиграли в свою силу. Он снял кандалы, но это не значит, что Оле подходит для этой работы.

Любой мог бы сделать то, что сделал Сульшер. Это несложно – дать игрокам свободу и улучшить настроение», – сказал Инс.

45-летний норвежец после отставки Жозе Моуринью выиграл 6 матчей подряд (5 – в АПЛ, 1 – в Кубке Англии), установив клубный рекорд.

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Сульшер выиграл шесть матчей подряд. Как он это делает?