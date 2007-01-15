Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Вратарь «Арсенала» объявил, что летом завершит карьеру.

«Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Я чувствую, что это подходящее время, чтобы объявить о том, что я завершаю карьеру по окончании сезона.

Я достиг всего, чего хотел, проведя 15 сезонов в премьер-лиге и выиграв все что только можно.

Я продолжу усердно работать в . Надеюсь, мы сможем выиграть еще один трофей. Посмотрим, что жизнь готовит для меня за пределами поля», – написал Чех в твиттере.

Петр Чех начал профессиональную карьеру в 1999 году. До 2002 года вратарь выступал в Чехии за «Хмель» и , после чего перешел в «Ренн», за который в итоге провел два сезона.

В 2004 году Чех перешел в за 10,3 миллиона фунтов. За лондонский клуб Петр провел 494 официальных матча, а в 2015 году перешул в «Арсенал», за который выступает по сей день.

Чех 4 раза выигрывал АПЛ, 5 раз – Кубок Англии, 3 раза – Кубок английской лиги, по одному разу – Лигу чемпионов и .

За сборную Чехии вратарь провел 124 матча – это национальный рекорд по количеству сыгранных матчей. Становился бронзовым призером Евро-2004.

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