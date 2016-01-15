Решающий матч ЧМ по гандболу: Россия против Бразилии, начало – в 17.30

Сегодня мужская сборная России по гандболу сыграет с командой Бразилии в рамках четвертого тура группового этапа чемпионата мира.

Россиянам нужна победа, чтобы обеспечить себе выход из группы и дальше бороться за олимпийские путевки.

Чемпионат мира

Мужчины

Берлин, Германия

Групповой этап

Группа A

4-й тур

Россия – Бразилия – 17.30

Корея – Сербия – 20.00

Германия – Франция – 22.30

Положение в группе: Франция – 6 очков (3 игры), Германия – 5 (3), Россия – 4 (3), Бразилия – 2 (3), Сербия – 1 (3), Корея – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап выходит по три команды из каждой группы.