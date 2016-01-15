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    Решающий матч ЧМ по гандболу: Россия против Бразилии, начало – в 17.30

    Теги сборная России чемпионат мира сборная Германии сборная Франции результаты сборная Сербии сборная Южной Кореи сборная Бразилии Гандбол

    Сегодня мужская сборная России по гандболу сыграет с командой Бразилии в рамках четвертого тура группового этапа чемпионата мира.

    Россиянам нужна победа, чтобы обеспечить себе выход из группы и дальше бороться за олимпийские путевки. 

    Чемпионат мира

    Мужчины

    Берлин, Германия

    Групповой этап

    Группа A

    4-й тур

    Россия – Бразилия – 17.30

    Корея – Сербия – 20.00

    Германия – Франция – 22.30

    Положение в группе: Франция – 6 очков (3 игры), Германия – 5 (3), Россия – 4 (3), Бразилия – 2 (3), Сербия – 1 (3), Корея – 0 (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап выходит по три команды из каждой группы.

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