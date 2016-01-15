Решающий матч ЧМ по гандболу: Россия против Бразилии, начало – в 17.30

Сегодня мужская сборная России по гандболу сыграет с командой Бразилии в рамках четвертого тура группового этапа чемпионата мира.
Россиянам нужна победа, чтобы обеспечить себе выход из группы и дальше бороться за олимпийские путевки.
Чемпионат мира
Мужчины
Берлин, Германия
Групповой этап
Группа A
4-й тур
Россия – Бразилия – 17.30
Корея – Сербия – 20.00
Германия – Франция – 22.30
Положение в группе: Франция – 6 очков (3 игры), Германия – 5 (3), Россия – 4 (3), Бразилия – 2 (3), Сербия – 1 (3), Корея – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап выходит по три команды из каждой группы.