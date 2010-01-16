«Даллас» – «Тампа». Василевский отразил 35 бросков и сделал 3-й шатаут в сезоне

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:0).
Российский голкипер отразил 35 бросков по своим воротам из 35 и сделал 3-й шатаут в сезоне.
В карьере сухой матч стал для него 15-м, в истории «Лайтнинг» он вышел по их количеству на единоличное 2-е место, обойдя Николая Хабибулина (14). Клубным рекордом владеет нынешний вратарь «Старс» Бен Бишоп (17), в этом матче участия не принимавший.
Со статистикой Василевского в сезоне можно ознакомиться здесь.