«Даллас» – «Тампа». Василевский отразил 35 бросков и сделал 3-й шатаут в сезоне

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата с «Далласом» (2:0).

Российский голкипер отразил 35 бросков по своим воротам из 35 и сделал 3-й шатаут в сезоне.

В карьере сухой матч стал для него 15-м, в истории «Лайтнинг» он вышел по их количеству на единоличное 2-е место, обойдя (14). Клубным рекордом владеет нынешний вратарь «Старс» Бен Бишоп (17), в этом матче участия не принимавший.

Со статистикой Василевского в сезоне можно ознакомиться здесь.