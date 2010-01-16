Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Даллас» – «Тампа». Василевский отразил 35 бросков и сделал 3-й шатаут в сезоне

    Теги Тампа-Бэй Даллас Николай Хабибулин НХЛ Бен Бишоп Андрей Василевский Хоккей

    Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:0). 

    Российский голкипер отразил 35 бросков по своим воротам из 35 и сделал 3-й шатаут в сезоне. 

    В карьере сухой матч стал для него 15-м, в истории «Лайтнинг» он вышел по их количеству на единоличное 2-е место, обойдя Николая Хабибулина (14). Клубным рекордом владеет нынешний вратарь «Старс» Бен Бишоп (17), в этом матче участия не принимавший. 

    Со статистикой Василевского в сезоне можно ознакомиться здесь

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться