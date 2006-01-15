Нобель Арустамян: ВТБ возвращает себе «Динамо». Бюджет – 3 млрд рублей

Банк ВТБ в ближайшее время вновь станет основным владельцем «Динамо» и намерен вложить в развитие команды 3 миллиарда рублей, сообщает инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

Ожидается, что передача акций клуба от ВФСО «Динамо» к может занять два месяца.

В ближайшее время будет избран новый президент клуба, главный кандидат на этот пост – Виктор Лукьянов, один из топ-менеджеров банка.

Лукьянов уже встречался с главным тренером и обсуждал весеннюю часть сезона. Другие два претендента – Юрий Белкин и Дмитрий Иванов, которые уже работали в «Динамо» ранее.

Новое руководство ставит задачу перед клубом оказаться по окончании сезона-2019/20 в топ-5 чемпионата России.