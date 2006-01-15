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    Нобель Арустамян: ВТБ возвращает себе «Динамо». Бюджет – 3 млрд рублей

    Теги Дмитрий Хохлов Дмитрий Иванов премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва ВТБ Нобель Арустамян Футбол

    Банк ВТБ в ближайшее время вновь станет основным владельцем «Динамо» и намерен вложить в развитие команды 3 миллиарда рублей, сообщает инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

    Ожидается, что передача акций клуба от ВФСО «Динамо» к ВТБ может занять два месяца. 

    В ближайшее время будет избран новый президент клуба, главный кандидат на этот пост –  Виктор Лукьянов, один из топ-менеджеров банка.

    Лукьянов уже встречался с главным тренером Дмитрием Хохловым и обсуждал весеннюю часть сезона. Другие два претендента – Юрий Белкин и Дмитрий Иванов, которые уже работали в «Динамо» ранее.

    Новое руководство ставит задачу перед клубом оказаться по окончании сезона-2019/20 в топ-5 чемпионата России. 

     

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