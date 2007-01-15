Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    The Athletic: Бобровского отстранили из-за реакции на замену. Он ушел в душ, разозлив партнеров по команде

    Теги происшествия Тампа-Бэй Коламбус Сергей Бобровский Джон Торторелла НХЛ Бун Дженнер Кэм Эткинсон Сет Джонс Аарон Порцлайн Хоккей

    Стали известны подробности инцидента, ставшего причиной отстранения голкипера «Коламбуса» Сергеея Бобровского от матча с «Нэшвиллом».

    По информации журналиста The Athletic Аарона Порцлайна, конфликт спровоцировала реакция вратаря на замену в матче с «Тампой» (0:4). 

    Бобровского заменили на 9-й минуте третьего периода встречи с «Лайнтнинг», после чего он сразу ушел в раздевалку. До конца матча оставалось 11 минут и 7 секунд.

    Когда главный тренер команды Джон Торторелла отправил члена тренерского штаба на поиски вратаря, оказалось, что Бобровский не может вернуться на скамейку, потому что уже снял снаряжение и принял душ.

    Источники сообщают, что действия голкипера возмутили Тортореллу, а также разозлили и разочаровали его товарищей по команде.

    В результате перед посадкой на рейс в Коламбус лидеры клуба отвели Бобровского в сторону прямо на взлетной полосе, чтобы обсудить произошедшее.

    Среди игроков, которые говорили с вратарем, были Сет Джонс, Бун Дженнер и Кэм Эткинсон.

    The Athletic: инцидент с Бобровским произошел в Тампе. Представители команды отвели его в сторону для обсуждения прямо на взлетной полосе

    НХЛ. «Коламбус» отстранил Бобровского из-за внутреннего инцидента

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться