The Athletic: Бобровского отстранили из-за реакции на замену. Он ушел в душ, разозлив партнеров по команде

Стали известны подробности инцидента, ставшего причиной отстранения голкипера Сергеея Бобровского от матча с «Нэшвиллом».

По информации журналиста The Athletic Аарона Порцлайна, конфликт спровоцировала реакция вратаря на замену в матче с (0:4).

Бобровского заменили на 9-й минуте третьего периода встречи с «Лайнтнинг», после чего он сразу ушел в раздевалку. До конца матча оставалось 11 минут и 7 секунд.

Когда главный тренер команды отправил члена тренерского штаба на поиски вратаря, оказалось, что Бобровский не может вернуться на скамейку, потому что уже снял снаряжение и принял душ.

Источники сообщают, что действия голкипера возмутили Тортореллу, а также разозлили и разочаровали его товарищей по команде.

В результате перед посадкой на рейс в лидеры клуба отвели Бобровского в сторону прямо на взлетной полосе, чтобы обсудить произошедшее.

Среди игроков, которые говорили с вратарем, были Сет Джонс, Бун Дженнер и Кэм Эткинсон.

The Athletic: инцидент с Бобровским произошел в Тампе. Представители команды отвели его в сторону для обсуждения прямо на взлетной полосе

НХЛ. «Коламбус» отстранил Бобровского из-за внутреннего инцидента