The Athletic: Бобровского отстранили из-за реакции на замену. Он ушел в душ, разозлив партнеров по команде

Стали известны подробности инцидента, ставшего причиной отстранения голкипера «Коламбуса» Сергеея Бобровского от матча с «Нэшвиллом».
По информации журналиста The Athletic Аарона Порцлайна, конфликт спровоцировала реакция вратаря на замену в матче с «Тампой» (0:4).
Бобровского заменили на 9-й минуте третьего периода встречи с «Лайнтнинг», после чего он сразу ушел в раздевалку. До конца матча оставалось 11 минут и 7 секунд.
Когда главный тренер команды Джон Торторелла отправил члена тренерского штаба на поиски вратаря, оказалось, что Бобровский не может вернуться на скамейку, потому что уже снял снаряжение и принял душ.
Источники сообщают, что действия голкипера возмутили Тортореллу, а также разозлили и разочаровали его товарищей по команде.
В результате перед посадкой на рейс в Коламбус лидеры клуба отвели Бобровского в сторону прямо на взлетной полосе, чтобы обсудить произошедшее.
Среди игроков, которые говорили с вратарем, были Сет Джонс, Бун Дженнер и Кэм Эткинсон.
The Athletic: инцидент с Бобровским произошел в Тампе. Представители команды отвели его в сторону для обсуждения прямо на взлетной полосе
НХЛ. «Коламбус» отстранил Бобровского из-за внутреннего инцидента