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    Кейн выбыл минимум на 1,5 месяца из-за травмы связок голеностопа

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн получил травму в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    После предварительного обследования у капитана «шпор» было подтверждено повреждение связок голеностопа левой ноги.

    Сообщается, что Кейн сможет вернуться к тренировкам не раньше, чем в начале марта.

    Кейн делит первое место в гонке бомбардиров АПЛ с Пьером-Эмериком Обамеянгом и Мохамедом Салахом.

    Англичанин точно пропустит ответный полуфинал Кубка лиги с «Челси» и первый матч с «Боруссией» Дортмунд» в 1/8 финала Лиги чемпионов, под вопросом участие в матчах с «Челси» и «Арсеналом» в АПЛ, а также в ответной игре с «Боруссией».

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