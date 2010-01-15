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    Форвард сборной Северной Ирландии Уайт пьяным онанировал на улице. Полиция ведет расследование

    Теги происшествия видео сборная Северной Ирландии по футболу Д3 Англия Оксфорд Юнайтед Гэвин Уайт Футбол

    Нападающий клуба 3-го английского дивизиона «Оксфорд Юнайтед» Гэвин Уайт оказался в центре скандала.

    22-летнего форварда вызвали в полицию после того, как было опубликовано видео, на котором футболист пьяным онанирует на улице в компании друга.

    Два молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения, они гуляли по улице и распевали песни.

    Клуб и главный тренер «Оксфорда» уже выступили с критикой поведения Уайта, назвав его недопустимым.

    Полиция проводит необходимые следственные мероприятия по данному делу.

    В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола в 22 матчах за клуб, а в сентябре дебютировал в составе сборной Северной Ирландии.

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