Форвард сборной Северной Ирландии Уайт пьяным онанировал на улице. Полиция ведет расследование

Нападающий клуба 3-го английского дивизиона Гэвин Уайт оказался в центре скандала.

22-летнего форварда вызвали в полицию после того, как было опубликовано видео, на котором футболист пьяным онанирует на улице в компании друга.

Два молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения, они гуляли по улице и распевали песни.

Клуб и главный тренер «Оксфорда» уже выступили с критикой поведения Уайта, назвав его недопустимым.

Полиция проводит необходимые следственные мероприятия по данному делу.

В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола в 22 матчах за клуб, а в сентябре дебютировал в составе сборной Северной Ирландии.

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