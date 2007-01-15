Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Михал Крчмарж: «Логинову будет трудно завоевать уважение. ЭПО – это непростительно»

    Теги Ондржей Моравец сборная России допинг сборная Чехии Александр Логинов Михал Крчмарж Биатлон

    Чешский биатлонист Михал Крчмарж заявил, что не сможет с уважением относиться к россиянину Александру Логинову из-за его допингового прошлого. 

    С 2014 по 2016 года Логинов отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в его пробе был обнаружен эритропоэтин. Кроме того, почти все результаты сезона-2013/14 были аннулированы.

    «Такому человеку будет трудно завоевать уважение. Дело не в том, что он русский, у меня нет с этим проблем. Он занимался махинациями с собственной кровью. Если он делал это, значит, это было сознательно.

    Если бы он, например, съел печенье, содержащее что-то запрещенное, или принял какое-нибудь лекарство, в таком случае я еще мог бы его понять, так как это было бы просто ошибкой. Но переливание крови? ЭПО? Это непростительно», – сказал Крчмарж. 

    Соотечественник Крчмаржа Ондржей Моравец заявил, что даже не приветствует россиянина при встрече. 

    «Я с ним даже не здороваюсь», – цитирует Моравца Idnes. 

    Логинов потерял 3 года из-за допинга, но теперь он лучший

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться