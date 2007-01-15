Михал Крчмарж: «Логинову будет трудно завоевать уважение. ЭПО – это непростительно»

Чешский биатлонист Михал Крчмарж заявил, что не сможет с уважением относиться к россиянину Александру Логинову из-за его допингового прошлого.

С 2014 по 2016 года Логинов отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в его пробе был обнаружен эритропоэтин. Кроме того, почти все результаты сезона-2013/14 были аннулированы.

«Такому человеку будет трудно завоевать уважение. Дело не в том, что он русский, у меня нет с этим проблем. Он занимался махинациями с собственной кровью. Если он делал это, значит, это было сознательно.

Если бы он, например, съел печенье, содержащее что-то запрещенное, или принял какое-нибудь лекарство, в таком случае я еще мог бы его понять, так как это было бы просто ошибкой. Но переливание крови? ЭПО? Это непростительно», – сказал Крчмарж.

Соотечественник Крчмаржа Ондржей Моравец заявил, что даже не приветствует россиянина при встрече.

«Я с ним даже не здороваюсь», – цитирует Моравца Idnes.

Логинов потерял 3 года из-за допинга, но теперь он лучший