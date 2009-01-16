Павлюченкова впервые за 2 года обыграла теннисистку топ-10 на «Шлеме»

44-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова, на Australian Open обыгравшая чемпионку Цинциннати Кики Бертенс 3:6, 6:3, 6:3, вышла в третий круг турнира впервые за два года и впервые за два же обыграла соперницу из топ-10 на «Шлеме» (тогда – Светлану Кузнецову).

Всего для Павлюченковой это 29-я победа над соперницами из десятки в 61 матче.

27-летняя Павлюченкова, за прошлый год опустившаяся в рейтинге из топ-15 за пределы топ-40, на этой неделе в Мельбурне выиграла столько же матчей, сколько в прошлом году на всех четырех «Шлемах». За выход во вторую неделю четвертьфиналистка-2017 сыграет с Александрой Саснович, обыгравшей еще одну сеяную Анетт Контавейт (20).