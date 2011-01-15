Шеф-скаут «Арсенала» Мислинтат уйдет из клуба из-за разногласий с руководством

Шеф-скаут Свен Мислинтат может покинуть свой пост.

Он намерен уйти из клуба из-за разногласий с руководством по вопросам трансферной политики.

46-летний специалист зарекомендовал себя в работе по поиску потенциальных новичков в дортмундской и был приглашен в 2018 году в «Арсенал» Иваном Газидисом, занимавшим пост технического директора.

После ухода Газидиса в на эту должность был назначен Рауль Санльеи, который при работе на трансферном рынке опирается на сеть собственных контактов в Европе, что не устраивает Мислинтата, предпочитающего аналитическую деятельность.

Сообщается, что шеф-скаут сохраняет хорошие отношения с главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери.

По информации The Independent, в приглашении Мислинтата на аналогичную должность в клубе заинтересована . При этом мюнхенцы не давили на Мислинтата, чтобы он покинул «Арсенал».