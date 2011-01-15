Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Шеф-скаут «Арсенала» Мислинтат уйдет из клуба из-за разногласий с руководством

    Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал Унаи Эмери Иван Газидис Рауль Санльеи Футбол

    Шеф-скаут «Арсенала» Свен Мислинтат может покинуть свой пост.

    Он намерен уйти из клуба из-за разногласий с руководством по вопросам трансферной политики. 

    46-летний специалист зарекомендовал себя в работе по поиску потенциальных новичков в дортмундской «Боруссии» и был приглашен в 2018 году в «Арсенал» Иваном Газидисом, занимавшим пост технического директора.

    После ухода Газидиса в «Милан» на эту должность был назначен Рауль Санльеи, который при работе на трансферном рынке опирается на сеть собственных контактов в Европе, что не устраивает Мислинтата, предпочитающего аналитическую деятельность.

    Сообщается, что шеф-скаут сохраняет хорошие отношения с главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери.

    По информации The Independent, в приглашении Мислинтата на аналогичную должность в клубе заинтересована «Бавария». При этом мюнхенцы не давили на Мислинтата, чтобы он покинул «Арсенал».

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться