Шеф-скаут «Арсенала» Мислинтат уйдет из клуба из-за разногласий с руководством

Шеф-скаут «Арсенала» Свен Мислинтат может покинуть свой пост.
Он намерен уйти из клуба из-за разногласий с руководством по вопросам трансферной политики.
46-летний специалист зарекомендовал себя в работе по поиску потенциальных новичков в дортмундской «Боруссии» и был приглашен в 2018 году в «Арсенал» Иваном Газидисом, занимавшим пост технического директора.
После ухода Газидиса в «Милан» на эту должность был назначен Рауль Санльеи, который при работе на трансферном рынке опирается на сеть собственных контактов в Европе, что не устраивает Мислинтата, предпочитающего аналитическую деятельность.
Сообщается, что шеф-скаут сохраняет хорошие отношения с главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери.
По информации The Independent, в приглашении Мислинтата на аналогичную должность в клубе заинтересована «Бавария». При этом мюнхенцы не давили на Мислинтата, чтобы он покинул «Арсенал».