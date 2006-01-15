Клим Костин: «На МЧМ судьи все время были против нас. В пользу России ни один спорный гол не засчитали, в наши ворота – все»

Капитан молодежной сборной России Клим Костин поделился мнением об уровне судейства на МЧМ-2019.

«Судьи весь турнир были против нас. Помните гол, который нам не засчитали в матче с американцами? Я приехал в , а на следующий день у меня была игра. Мы забили такой же гол, один в один. Человек стоял перед воротами, шайба пошла в него.

Наш хоккеист развернул конек в сторону ворот, в него попала шайба и залетела в ворота. Гол засчитали даже без видеопросмотра. Серьезно, никаких просмотров не брали.

Конечно, немного обидно. Судьи все время были против нас. Ни один спорный гол не засчитали в нашу пользу. С другой стороны, все спорные голы в наши ворота засчитали», – сказал Костин.

В полуфинальном матче между сборными России и США (1:2) судьи не засчитали гол нападающего россиян Никиты Шашкова, посчитав, что он сделал движение коньком, чтобы переправить шайбу в ворота.

Отметим, что МЧМ проходит под эгидой ИИХФ, чьи правила и трактовки в ряде моментов отличаются от используемых в НХЛ и АХЛ.