«Зенит» выше «МЮ» в рейтинге УЕФА, Федун сомневается в Кононове, Гинер купил завод и другие новости утра

1. «Зенит» обошел «МЮ» в рейтинге УЕФА и занимает 16-е место. ЦСКА – 30-й, «Спартак» – 85-й. Там еще 6 клубов РПЛ.

2. Полиция Рима признала, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе перед его поломкой, в результате которой пострадали 16 фанатов из России. ЦСКА взял на себя все расходы и поможет с исками.

3. Федун сомневается в уровне Кононова и целесообразности его назначения на пост главного тренера «Спартака».

4. КХЛ. ЦСКА разнес «Слован» в Вене, «Спартак» проиграл «Йокериту» в Таллине, СКА в гостях победил Ригу, Билялетдинов выиграл 500-й матч во главе «Ак Барса».

5. В НХЛ «Тампа» обыграла «Вегас» (3:2) – у Кучерова очередной ассист, у Василевского – 5-я победа в сезоне. Все результаты дня.

6. Skate Canada. У женщин Туктамышева выиграла короткую программу, Медведева заняла только 7-е место.

У мужчин Мессинг лидирует после короткой программы, Самарин – 4-й. В танцах на льду Синицина и Кацалапов занимают 2-е место после ритм-танца.

7. Футбол. «Спартак» продлит контракт с Еременко, Федун уже сомневается в уровне Кононова. Гинер стал совладельцем завода по переработке шин. ФИФА против матча «Жирона» – «Барселона» в США.

Президентом «Интера» стал 26-летний китаец. «Ювентус» хочет бесплатно подписать Де Хеа. Джеко – лучший игрок недели в Лиге чемпионов, Лофтус-Чик порвал всех в Лиге Европы.

8. В НБА «Голден Стэйт» обыграл на выезде «Нью-Йорк» (128:100), Кевин Дюрант принес «воинам» 41 очко. Все результаты дня.

9. Евролига. 22+6 от Де Коло помогли ЦСКА победить «Гран-Канарию».

10. Итоговый турнир WTA. Стивенс и Бертенс вышли в 1/2 финала.

11. Греко-римская борьба. ЧМ-2018. Марянян завоевал золото в весе до 63 кг.

12. Поступок дня. Промес купил iPhone болельщику «Севильи», проиграв ему в «Камень, ножницы, бумага».

13. Цифра дня. Контракт ФХР с «Норникелем» рассчитан на миллиард рублей в год.

14. Школьник, получивший двойку из-за «Движения вверх», сыграл в баскетбол с капитаном сборной России Беляковой. Фильм он так и не посмотрел :)

Цитаты дня:

Кулемин о канадском гражданстве: «Мои дети заслуживают жить в свободной и демократической стране»

Алексей Попов: «Хэмилтону можно срезать, ему можно все – он не будет виноват, а остальные – будут»

Бен Аскрен: «Хабиб, назови место и время. Решим, кто лучший грэпплер на планете»