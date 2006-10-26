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    «Зенит» обошел «МЮ» в рейтинге УЕФА и занимает 16-е место. ЦСКА – 30-й, «Спартак» – 85-й

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    «Зенит» остается единственным российским клубом в топ-20 рейтинга УЕФА.

    Клуб из Санкт-Петербурга после победы над «Бордо» в Лиге Европы (2:1) обошел «Манчестер Юнайтед» и занимает 16-е место.

    В текущем рейтинге расположились еще восемь клубов РПЛ: ЦСКА (30), «Краснодар» (47), «Локомотив» (50), «Динамо» (79), «Спартак» (85), «Ростов» (96), «Рубин» (119) и «Уфа» (120).

    Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов.

    Рейтинг определяет посев команд при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.

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