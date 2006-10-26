«Зенит» обошел «МЮ» в рейтинге УЕФА и занимает 16-е место. ЦСКА – 30-й, «Спартак» – 85-й

остается единственным российским клубом в топ-20 рейтинга .

Клуб из Санкт-Петербурга после победы над «Бордо» в (2:1) обошел «Манчестер Юнайтед» и занимает 16-е место.

В текущем рейтинге расположились еще восемь клубов РПЛ: ЦСКА (30), «Краснодар» (47), «Локомотив» (50), «Динамо» (79), (85), «Ростов» (96), «Рубин» (119) и «Уфа» (120).

Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и за последние пять сезонов.

Рейтинг определяет посев команд при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.