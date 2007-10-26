Гинер стал совладельцем завода по переработке шин

Президент ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем компании, занимающейся переработкой автомобильных шин.

На этой неделе Гинер получил 25% в ООО «Дмитровский завод РТИ». Это один из крупнейших в России производителей резиновой крошки, применяемой в строительстве, производстве стройматериалов, новых шин и спортивных площадок.

В прошлом году компания увеличила выручку с 93 миллионов рублей до почти 300 миллионов. На сайте предприятия говорится, что в 2017 году на заводе была проведена модернизация: установка датского оборудования позволила увеличить объемы переработки резиновых покрышек в десятки раз.

Среди активов Гинера – 65% компании «Технопромэкспорт», которой, в свою очередь, принадлежит 25% энергосбытовой группы «ТНС-Энерго». Также президент ЦСКА владеет 37,5% в компании «РТ-Геотех», блокпакет в которой у госкорпорации «Ростех». Кроме того, Гинер называет себя владельцем страховой компании «Росгосстрах-Жизнь».