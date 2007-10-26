Наверх

    Гинер стал совладельцем завода по переработке шин

    Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия бизнес Футбол

    Президент ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем компании, занимающейся переработкой автомобильных шин.

    На этой неделе Гинер получил 25% в ООО «Дмитровский завод РТИ». Это один из крупнейших в России производителей резиновой крошки, применяемой в строительстве, производстве стройматериалов, новых шин и спортивных площадок.

    В прошлом году компания увеличила выручку с 93 миллионов рублей до почти 300 миллионов. На сайте предприятия говорится, что в 2017 году на заводе была проведена модернизация: установка датского оборудования позволила увеличить объемы переработки резиновых покрышек в десятки раз.

    Среди активов Гинера – 65% компании «Технопромэкспорт», которой, в свою очередь, принадлежит 25% энергосбытовой группы «ТНС-Энерго». Также президент ЦСКА владеет 37,5% в компании «РТ-Геотех», блокпакет в которой у госкорпорации «Ростех». Кроме того, Гинер называет себя владельцем страховой компании «Росгосстрах-Жизнь».

    ТЕСТ: дебютный матч Черчесова, величайшая победа сборной России и еще 30 интересных фактов про российский футбол

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться