Алексей Попов: «Хэмилтону можно срезать – он не будет виноват, а остальные – будут»

Российский комментатор «Формулы-1» раскритиковал гоночную дирекцию ФИА во главе с Чарли Уайтингом.

По ходу первой практики перед Гран-при Мексики Алексей отвечал на вопросы, которые ему задали зрители в твиттере, и один из них был связан с открытостью судейства в «Ф-1».

«Сейчас в судейских протоколах все разборы [инцидентов] расписываются подробно. Хотя мы не видим эти видео и материалы, но читаем то, что стюарды рассматривали и почему так решили.

После каждой гонки Чарли Уайтинг проводит брифинг с прессой. Но после того как я один раз его послушал, у меня отпало желание слушать это дальше. Потому что выглядит все это так: задается конкретный вопрос, а дальше...

Например, эпизод из Сингапура – неважно, что нашло на Чеко [Переса], но все видели, что он сделал (врезался в Сироткина – прим. Sports.ru). Уайтингу наши британские коллеги задают вопрос о том, не мягковато ли наказали мексиканца? – «Не думаю, что он нарочно это сделал», – вот и весь ответ.

А что главное было для Уайтинга в Сингапуре? – «Я должен от лица всей «Формулы-1» извиниться перед . Мы не смогли обеспечить так, чтобы Ромен Грожан вовремя пропустил его на круг». Вот и все судейство от Чарли Уайтинга.

В том же Хоккенхайме можно было у него спросить: «Человек проезжает через две сплошные и пересекает траву» (Хэмилтон ехал на пит-лейн, но вернулся обратно на трассу – Sports.ru). – «Ну, вот, мы проанализировали, что по радио говорили – он был не виноват».

Но по этому же принципу и Сережа Сироткин в Монако был не виноват в том, что ему не поставили шины до пятиминутного сигнала, а поставили чуть позже. Команда виновата? Но наказали пилота, причем в гонке, где обгонять было невозможно.

Это потому, что он Сироткин. А Льиюсу Хэмилтону всегда команда мешает. И все судейство от Чарли Уайтинга всегда одинаковое, всегда одно и то же – как оправдать.

Вот честно – я смирился, понял, что все будет так, и пока будет Уайтинг – по-другому не будет. Неважно, какие будут стюарды на Гран-при – важно, какая идет установка: [Хэмилтону] можно срезать, можно все – всегда будет не виноват человек, а остальные – будут.

Судейство – это очень большая проблема сейчас», – заявил Попов в эфире телеканала Матч! Арена.