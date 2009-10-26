Skate Canada. Медведева, Туктамышева и Паненкова примут участие в турнире

Сегодня ночью на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada стартует женский турнир. На лед выйдут россиянки Евгения Медведева, Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Лаваль, Канада

Женщины

Короткая программа

Начало – 3.45 по московскому времени (27 октября), прямые трансляции – на телеканале «Матч! Арена» и Первом канале, а также на сайте Первого канала.

Первая разминка



1. Дарья Паненкова (Россия)

2. Алисия Пино (Канада)

3. Старр Эндрюс (США)

4. Элейн Шартран (Канада)

5. Юра Мацуда (Япония)

Вторая разминка

6. Мако Ямашита (Япония)

7. Мэрайя Белл (США)

8. Елизавета Туктамышева (Россия)

9. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

10. Евгения Медведева (Россия)

11. Вакаба Хигучи (Япония)

Вероника Малле (Канада) – снялась с соревнований

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России