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    Хаббелл и Донохью лидируют после ритм-танца на Skate Canada, Синицина и Кацалапов – 2-е

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    Американский дуэт Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью лидирует после ритм-танца на втором этапе Гран-при Skate Canada. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 2-е.

    Гран-при

    2-й этап

    Skate Canada

    Лаваль, Канада

    Танцы на льду

    Ритм-танец

    1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 80,49 (мировой рекорд)
    2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 74,66
    3. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 72,35
    4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 68,90
    5. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 66,96
    6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 66,95
    7. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 62,68
    8. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 62,65
    9. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 57,10
    10. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 57,09

    Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

    Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России

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