Хаббелл и Донохью лидируют после ритм-танца на Skate Canada, Синицина и Кацалапов – 2-е

Американский дуэт Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью лидирует после ритм-танца на втором этапе Гран-при Skate Canada. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 2-е.
Гран-при
2-й этап
Skate Canada
Лаваль, Канада
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 80,49 (мировой рекорд)
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 74,66
3. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 72,35
4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 68,90
5. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 66,96
6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 66,95
7. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 62,68
8. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 62,65
9. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 57,10
10. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 57,09
Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada
Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России