Хаббелл и Донохью лидируют после ритм-танца на Skate Canada, Синицина и Кацалапов – 2-е

Американский дуэт Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью лидирует после ритм-танца на втором этапе Гран-при Skate Canada. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 2-е.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Лаваль, Канада

Танцы на льду



Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 80,49 (мировой рекорд)

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 74,66

3. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 72,35

4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 68,90

5. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 66,96

6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 66,95

7. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 62,68

8. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 62,65

9. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 57,10

10. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 57,09

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России