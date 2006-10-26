Евролига. ЦСКА в гостях у «Гран-Канарии», «Панатинаикос» сыграет с «Жальгирисом»

Сегодня пройдут три матча 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Московский ЦСКА в гостях встретится с испанской «Гран-Канарией».

Греческий «Панатинаикос» дома сыграет с литовским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

4-й тур

Положение команд: Реал Испания – 4-0, ЦСКА Россия – 3-0, Фенербахче Турция – 3-1, Милан Италия – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-1, Анадолу Эфес Турция – 3-1, Панатинаикос Греция – 2-1, Бавария Германия – 2-2, Жальгирис Литва – 1-2, Барселона Испания – 1-2, Дарушафака Турция – 1-2, Гран-Канария Испания – 1-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-3, Баскония Испания – 1-3, Химки Россия – 0-4, Будучность Черногория – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.