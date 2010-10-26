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    Промес купил iPhone болельщику «Севильи», проиграв ему в «Камень, ножницы, бумага»

    Теги Севилья Ла Лига светская хроника болельщики фото Куинси Промес стиль Футбол

    Полузащитник «Севильи» Куинси Промес подарил одну из последних моделей iPhone болельщику команды.

    26-летний хавбек зашел в один из магазинов мобильной связи, чтобы приобрести себе телефон компании Apple.

    Там он повстречал группу молодых людей. С одним из болельщиков голландец на спор сыграл в «Камень, ножницы, бумага» и, проиграв, приобрел ему iPhone стоимостью более 1000 евро.

    Промес, перебравшийся в «Севилью» из «Спартака» минувшим летом, в этот четверг в матче Лиги Европы против «Акхисара» (6:0) забил первый гол за клуб. Его первый мяч на 35-й минуте позже переписали на вратаря турков Милана Лукача.

    Промес почти не играет в «Севилье». Виновата не только схема

     
     
     
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    Публикация от ＮＡＣＩＤＯＳ ＰＡＲＡ ＤＯＭＩＮＡＲ (@nacidosparadominar)

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