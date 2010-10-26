Промес купил iPhone болельщику «Севильи», проиграв ему в «Камень, ножницы, бумага»

Полузащитник «Севильи» подарил одну из последних моделей iPhone болельщику команды.

26-летний хавбек зашел в один из магазинов мобильной связи, чтобы приобрести себе телефон компании Apple.

Там он повстречал группу молодых людей. С одним из болельщиков голландец на спор сыграл в «Камень, ножницы, бумага» и, проиграв, приобрел ему iPhone стоимостью более 1000 евро.

Промес, перебравшийся в «Севилью» из «Спартака» минувшим летом, в этот четверг в матче против «Акхисара» (6:0) забил первый гол за клуб. Его первый мяч на 35-й минуте позже переписали на вратаря турков Милана Лукача.

Промес почти не играет в «Севилье». Виновата не только схема