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    «Коммерсантъ»: Федун сомневается в уровне и целесообразности назначения Кононова

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Арсенал Тула Андрей Федун Олег Кононов Футбол

    Руководство «Спартака» не пришло к общему мнению по кандидатуре Олега Кононова на должность главного тренера клуба, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией . 

    Кандидатуру Кононова поддерживают лишь некоторые руководители «Спартака», а главным сторонником приглашения специалиста является Андрей Федун, брат владельца клуба Леонида Федуна.

    Сам владелец и некоторые топ-менеджеры сомневаются в уровне кандидата и целесообразности такого назначения.

    Ожидается, что для обсуждения дальнейших действий будет созван очередной совет директоров.

    Инсайдер Нобель Арустамян сообщал, что Кононов и «Арсенал» начнут процедуру расторжения контракта после матча с «Оренбургом».

    Предполагалось, что соглашение белорусского тренера со «Спартаком» будет рассчитано до конца сезона.

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    • Да, его стиль отлично подходит «Спартаку»
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