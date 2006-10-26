«Коммерсантъ»: Федун сомневается в уровне и целесообразности назначения Кононова

Руководство не пришло к общему мнению по кандидатуре Олега Кононова на должность главного тренера клуба, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией .

Кандидатуру Кононова поддерживают лишь некоторые руководители «Спартака», а главным сторонником приглашения специалиста является Андрей Федун, брат владельца клуба .

Сам владелец и некоторые топ-менеджеры сомневаются в уровне кандидата и целесообразности такого назначения.

Ожидается, что для обсуждения дальнейших действий будет созван очередной совет директоров.

Инсайдер Нобель Арустамян сообщал, что Кононов и «Арсенал» начнут процедуру расторжения контракта после матча с «Оренбургом».

Предполагалось, что соглашение белорусского тренера со «Спартаком» будет рассчитано до конца сезона.