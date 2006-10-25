Пресс-конференция Карреры, поражение «Локомотива», песня фанов о Глушакове, победы «Барсы» и «Боруссии» и другие новости утра

1. Уволенный из «Спартака» Каррера на пресс-конференции рассказал, что он не змея. Также Массимо не стыдится, что любил лживых людей. Его дочери разнесли Глушакова, защищая папу.

2. «Спартак» вроде как договорился с Кононовым о контракте до конца сезона. Клуб уже выплатил Каррере всю неустойку. А вот тульский «Арсенал» запросов касательно Кононова не получал.

3. На стороне Массимо не только дочки. Фанаты «Спартака» пели «Глушаков – гондон» у пресс-центра, где выступал Каррера. Денис заявил о готовности встретиться с болельщиками.

4. Теперь о футболе. «Локомотив» проиграл «Порту». 3 поражения в 3 турах ЛЧ – это уровень АЕК. Судьи не засчитали чистый гол Эдера, а Фернандеш после замены прошел мимо Семина.

5. В других матчах среды «Барселона» без Месси победила «Интер», «ПСЖ» вырвал ничью у «Наполи», «Боруссия» разгромила «Атлетико». Для Симеоне это небывалое фиаско. Головин сделал голевой пас в игре с «Брюгге».

6. Маркос Алонсо продлил контракт с «Челси» до 2023 года. Сильно!

7. Спортивная комиссия Невады вернула Хабибу миллион долларов за бой с Конором.

8. А еще Нурмагомедов вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира. Угадаете, кто на первом месте?

9. В КХЛ «Авангард» победил минское «Динамо», СКА проиграл «Салавату», «Ак Барс» - «Куньлуню».

10. Шэн, Яремчук и Шафигуллин вызваны в молодежную сборную России на суперсерию игр со сборными канадских лиг.

11. В НХЛ Кучеров забросил 150-ю шайбу за карьеру в лиге, Дадонов забил 4-й гол в сезоне. Другие результаты – здесь.

12. В НБА «Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон», «Хьюстон» уступил «Юте». Остальные результаты – здесь.

13. В Екатеринбурге школьник не посмотрел «Движение вверх» и получил двойку по физре. Впрочем, это было альтернативное задание, а оценку уже отменили

14. На итоговом турнире WTA Кербер обыграла Осаку, Стивенс победила Бертенс.

Цитаты:

МВД Италии об инциденте в Риме: «На эскалаторе были десятки пьяных псевдоболельщиков ЦСКА, которые творили бардак»

Владимир Стогниенко: «Говорят, скорую в Риме ждали минут 40. Про прыгание – вранье»

Рауль Рианчо: «Многие игроки просили вернуть Глушакова и Ещенко еще до отставки Карреры»

Роналду о фото с Фергюсоном: «Здорово видеть вас в хорошей форме, босс!»

Аурелио Де Лаурентис: «Нужно играть 2 тайма по 30 минут. Длинные матчи уничтожают футбол»