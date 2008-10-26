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    Skate Canada. Самарин, Уно и Браун выйдут на лед с короткими программами

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    Сегодня на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada мужчины покажут короткие программы. За Россию выступит Александр Самарин.

    Гран-при

    2-й этап

    Skate Canada

    Лаваль, Канада

    Мужчины

    Короткая программа

    Начало – 22.52 по московскому времени (26 октября), прямые трансляции – на телеканалах Eurosport 2, «Матч! Арена» и на сайте Первого канала.

    Первая разминка

    1. Роман Садовский (Канада)
    2. Кевин Аймо (Франция)
    3. Брендан Керри (Австралия)
    4. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
    5. Даниэль Самохин (Израиль)
    6. Александр Майоров (Швеция)

    Вторая разминка

    7. Казуки Томоно (Япония)
    8. Нам Нгуен (Канада)
    9. Киган Мессинг (Канада)
    10. Джейсон Браун (США)
    11. Шома Уно (Япония)
    12. Александр Самарин (Россия)

    Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

    Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России

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