ФИФА выступила против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в США

ФИФА не поддержала идею о проведении матчей чемпионата Испании в США.

Совет ФИФА официально выступил против проведения матча «Жирона» – в Майами. Игра, напомним, запланирована на 27 января на «Хард-рок-стэдиум».

«ФИФА не разрешает проведение этой встречи ни в США, ни в любой другой стране, кроме стадиона «Жироны», где она играет. Матчи национальной лиги должны проводиться внутри страны.

ФИФА выступает против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в США и любой другой стране, кроме Испании», – заявил Джанни Инфантино.

Стоит отметить, что согласно 71-й статье кодекса ФИФА, за организацией остается финальное слово при «проведении любых международных матчей или соревнований».

Ла Лига хочет проводить матчи в США, но почти все против: и «Реал», и игроки, и федерация