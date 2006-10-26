ФИФА выступила против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в США

ФИФА не поддержала идею Ла Лиги о проведении матчей чемпионата Испании в США.
Совет ФИФА официально выступил против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в Майами. Игра, напомним, запланирована на 27 января на «Хард-рок-стэдиум».
«ФИФА не разрешает проведение этой встречи ни в США, ни в любой другой стране, кроме стадиона «Жироны», где она играет. Матчи национальной лиги должны проводиться внутри страны.
ФИФА выступает против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в США и любой другой стране, кроме Испании», – заявил Джанни Инфантино.
Стоит отметить, что согласно 71-й статье кодекса ФИФА, за организацией остается финальное слово при «проведении любых международных матчей или соревнований».
Ла Лига хочет проводить матчи в США, но почти все против: и «Реал», и игроки, и федерация