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    ФИФА выступила против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в США

    Теги Барселона Ла Лига ФИФА Жирона Профессиональная футбольная лига Испании Футбол

    ФИФА не поддержала идею Ла Лиги о проведении матчей чемпионата Испании в США.

    Совет ФИФА официально выступил против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в Майами. Игра, напомним, запланирована на 27 января на «Хард-рок-стэдиум».

    «ФИФА не разрешает проведение этой встречи ни в США, ни в любой другой стране, кроме стадиона «Жироны», где она играет. Матчи национальной лиги должны проводиться внутри страны.

    ФИФА выступает против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в США и любой другой стране, кроме Испании», – заявил Джанни Инфантино.

    Стоит отметить, что согласно 71-й статье кодекса ФИФА, за организацией остается финальное слово при «проведении любых международных матчей или соревнований».

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