ЦСКА взял на себя все расходы по помощи пострадавшим в римском метро и поможет с судом

оказывает помощь российским болельщикам, пострадавшим в римском метро.

«Все расходы, связанные с происшествием, взял на себя клуб: и за обратные билеты, и за медицинские услуги», – рассказал один из пострадавших.

Он также сообщил, что при поддержке будет составлен коллективный иск, наняты адвокаты: «Потом, наверное, будет суд».

«Рома» также предложила всю необходимую помощь, позвонив в посольство России в Риме.

«Рома» выражает свою солидарность и готова предоставить всю необходимую помощь», – сказал представитель клуба, добавив, что пока за ней никто не обращался.

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