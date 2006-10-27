ЦСКА взял на себя все расходы по помощи пострадавшим в римском метро и поможет с судом

ЦСКА оказывает помощь российским болельщикам, пострадавшим в римском метро.
«Все расходы, связанные с происшествием, взял на себя клуб: и за обратные билеты, и за медицинские услуги», – рассказал один из пострадавших.
Он также сообщил, что при поддержке ЦСКА будет составлен коллективный иск, наняты адвокаты: «Потом, наверное, будет суд».
«Рома» также предложила всю необходимую помощь, позвонив в посольство России в Риме.
«Рома» выражает свою солидарность и готова предоставить всю необходимую помощь», – сказал представитель клуба, добавив, что пока за ней никто не обращался.
В римском метро обвалился эскалатор с фанатами ЦСКА