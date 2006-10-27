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    ЦСКА взял на себя все расходы по помощи пострадавшим в римском метро и поможет с судом

    Теги ЦСКА Рома премьер-лига Россия Лига чемпионов происшествия болельщики ТАСС Футбол

    ЦСКА оказывает помощь российским болельщикам, пострадавшим в римском метро.

    «Все расходы, связанные с происшествием, взял на себя клуб: и за обратные билеты, и за медицинские услуги», – рассказал один из пострадавших.

    Он также сообщил, что при поддержке ЦСКА будет составлен коллективный иск, наняты адвокаты: «Потом, наверное, будет суд».

    «Рома» также предложила всю необходимую помощь, позвонив в посольство России в Риме.

    «Рома» выражает свою солидарность и готова предоставить всю необходимую помощь», – сказал представитель клуба, добавив, что пока за ней никто не обращался.

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