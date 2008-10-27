НБА. «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком», «Миннесота» примет «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком».
«Миннесота» Джимми Батлера примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 27 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.