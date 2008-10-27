НБА. «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком», «Миннесота» примет «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут семь матчей. Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком».

«Миннесота» Джимми Батлера примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.