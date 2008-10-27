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    НБА. «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком», «Миннесота» примет «Милуоки» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком».

    «Миннесота» Джимми Батлера примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Чикаго
    Дата проведения
    27 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Голден Стэйт
    Дата проведения
    27 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Даллас
    Дата проведения
    27 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Клипперс
    Дата проведения
    27 октября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Милуоки
    Дата проведения
    27 октября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Бруклин
    Дата проведения
    27 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Вашингтон
    Дата проведения
    27 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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