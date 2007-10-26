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    Болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе перед его поломкой

    Теги ЦСКА Рома премьер-лига Россия Лига чемпионов происшествия болельщики Футбол

    Полиция отсмотрела видеозаписи на камерах видеонаблюдения на станции «Республика» в римском метро.

    Установлено, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе, как сообщалось ранее. Таким образом, причины обрушения пока не определены.

    Из-за поломки эскалатора в день матча «Ромы» с ЦСКА пострадали 16 болельщиков армейского клуба, приехавшие на игру из России.

    Мэр Рима и чиновники обвинили в произошедшем болельщиков ЦСКА, которые в нетрезвом состоянии якобы прыгали на эскалаторе, что и привело к его поломке.

    Однако российские свидетели опровергли эту информацию. Позже выяснилось, что эскалатор нуждался в ремонте еще в 2015 году.

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