Болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе перед его поломкой

Полиция отсмотрела видеозаписи на камерах видеонаблюдения на станции «Республика» в римском метро.

Установлено, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе, как сообщалось ранее. Таким образом, причины обрушения пока не определены.

Из-за поломки эскалатора в день матча «Ромы» с ЦСКА пострадали 16 болельщиков армейского клуба, приехавшие на игру из России.

Мэр Рима и чиновники обвинили в произошедшем болельщиков ЦСКА, которые в нетрезвом состоянии якобы прыгали на эскалаторе, что и привело к его поломке.

Однако российские свидетели опровергли эту информацию. Позже выяснилось, что эскалатор нуждался в ремонте еще в 2015 году.

Мэр Рима: «Свидетели видели, что на эскалаторе танцевали и прыгали»

Глава МВД Италии: «На эскалаторе были десятки пьяных псевдоболельщиков ЦСКА, которые творили бардак»