«Рома» разгромила ЦСКА, авария в римском метро, «Фратрия» против Глушакова и другие новости утра

1. ЦСКА крупно сгорел «Роме» (0:3) в Риме и занимает 3-е место в группе Лиги чемпионов.

2. Перед игрой в римском метро из-за поломки эскалатора фанаты ЦСКА получили травмы. Пострадали 30 человек, семеро в тяжелом состоянии. Всего госпитализировали 19 фанатов ЦСКА.

3. Лига чемпионов. «Ювентус» в гостях победил «МЮ» (1:0), выиграв 11-й из 12 матчей в сезоне. «Реал» обыграл «Викторию» (2:1), прервав серию из 5 матчей без побед, «Ман Сити» разгромил «Шахтер» (3:0) и другие результаты.

Фанаты «Ювентуса» пели «Моуринью – сукин сын». Жозе показал им три пальца – требл с «Интером». «Особенный» изобрел универсальный жест.

4. В НХЛ первую победу после возвращения из фарм-клуба «Рейнджерс» одержал Александр Георгиев, отразив 36 бросков в матче с «Флоридой» (5:2).

В очном противостоянии Макдэвида и Кросби победа осталась за опытом – капитан «Питтсбурга» положил «Эдмонтону» дубль, включая победный гол в овертайме (6:5 ОТ). Все результаты дня.

5. «Спартак». Каррера устроил прощальный обед для игроков. Не пришел только Глушаков.

Зато Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основой. Но фанаты требуют убрать Дениса из команды.

А что там с тренером? Сватают Скрипника, Венгер открещивается, Нобель называет Кононова фаворитом.

6. Бушманов уволен из молодежной сборной России и хочет возглавить клуб. «Спартак»? =)

7. Братьев Кокориных проверяют на возбуждение ненависти из-за Gangnam Style и высказываний в адрес Пака.

8. КХЛ. «Северсталь» победила «Трактор», «Локомотив» выиграл у «Магнитки».

9. Вольная борьба. Газимагомедов (до 70 кг) и Садулаев (до 97 кг) выиграли золото чемпионата мира. Вторую победу посвятили Путину.

10. В НБА «Детройт» вырвал победу у «Филадельфии» в овертайме – 133:132. Все результаты дня.

11. Цифра дня. «Ювентус» заработал 117 млн евро от телеправ за прошлый сезон. Как последний клуб АПЛ «Хаддерсфилд».

12. В РПЛ с 12-го тура будут играть осенне-зимним мячом. Он желтый с фиолетовыми полосками. Наконец-то!

13. Мировая серия MLB. В первом матче «Бостон Ред Сокс» обыграли «Лос-Анджелес Доджерс» – 8:4.

14. Суд обязал Кержакова вернуть сына жене Милане Тюльпановой. Александр негодует: «Где закон и нормы международной конвенции? Не хочу отдавать сына матери, которая 9 месяцев лечилась от наркозависимости».

15. Итоговый турнир WTA. Свитолина обыграла Плишкову, Возняцки – Квитову.

Цитаты дня:

Хабиб: «Хотим, чтобы бой с Флойдом прошел на «Лужниках». Соберем 100 тысяч зрителей»

Каррера об уходе из «Спартака»: «Приятно было быть частью этой прекрасной семьи»

Младшая дочь Карреры: «Ненавижу Глушакова. Он хотел, чтобы мой папа ушел»