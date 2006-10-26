Школьник, получивший двойку из-за «Движения вверх», сыграл в баскетбол с капитаном сборной России Беляковой

Пятиклассник Никита Уваров из Екатеринбурга получил двойку за невыполненное домашнее задание по физкультуре — он не посмотрел фильм «Движение вверх», посвященный игре сборной СССР на Олимпиаде-1972.

Директор школы назвала инцидент недоразумением и отменила оценку. После этого Уварова пригласили в Москву, где он сыграл в баскетбол с капитаном женской сборной России Евгенией Беляковой.

Вскоре, как сообщает телеканал «Россия-1», Никита посетит «Мосфильм», где встретится с создателями «Движения вверх», а 26 октября отправится на матч Евролиги между московским и испанской «Гран Канарией».

В Ассоциации студенческого баскетбола уже пообещали организовать для школьника «самый незабываемый уик-энд» и познакомить его с олимпийскими чемпионами, в том числе с теми, кто выступал на Олимпиаде 1972 года.

Клуб из Екатеринбурга, где играл один из героев «Движения вверх» Сергей Белов, вручил школьнику годовой абонемент на матчи. Также в клубе пообещали провести для всех одноклассников Никиты Уварова мастер-класс.

При этом, как отметил телеканал «Россия-1», «Движение вверх» школьник так и не посмотрел.