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    Школьник, получивший двойку из-за «Движения вверх», сыграл в баскетбол с капитаном сборной России Беляковой

    Теги ЦСКА видео Урал Ассоциация студенческого баскетбола Евгения Белякова Движение вверх (фильм, 2017) Баскетбол

    Пятиклассник Никита Уваров из Екатеринбурга получил двойку за невыполненное домашнее задание по физкультуре — он не посмотрел фильм «Движение вверх», посвященный игре сборной СССР на Олимпиаде-1972.

    Директор школы назвала инцидент недоразумением и отменила оценку. После этого Уварова пригласили в Москву, где он сыграл в баскетбол с капитаном женской сборной России Евгенией Беляковой.

    Вскоре, как сообщает телеканал «Россия-1», Никита посетит «Мосфильм», где встретится с создателями «Движения вверх», а 26 октября отправится на матч Евролиги между московским ЦСКА и испанской «Гран Канарией».

    В Ассоциации студенческого баскетбола уже пообещали организовать для школьника «самый незабываемый уик-энд» и познакомить его с олимпийскими чемпионами, в том числе с теми, кто выступал на Олимпиаде 1972 года.

    Клуб «Урал» из Екатеринбурга, где играл один из героев «Движения вверх» Сергей Белов, вручил школьнику годовой абонемент на матчи. Также в клубе пообещали провести для всех одноклассников Никиты Уварова мастер-класс.

    При этом, как отметил телеканал «Россия-1», «Движение вверх» школьник так и не посмотрел.

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