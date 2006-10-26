Победа «Зенита» и ничья «Спартака» в ЛЕ, Россия – 41-я в рейтинге ФИФА и другие новости утра

1. Лига Европы. «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0) в первом матче без Карреры. Москвичи не выиграли ни в одном из пяти матчей в еврокубках в этом сезоне.

«Зенит» победил «Бордо» (2:1) и возглавил группу с 7 очками. Дзюба играл с температурой: забил, отдал и не реализовал пенальти. «Краснодар» проиграл «Стандарду» (1:2) на 92-й минуте, потерпев третье поражение подряд.

2. Лига Европы. «Челси» победил БАТЭ благодаря хет-трику Лофтус-Чика, «Арсенал» обыграл «Спортинг», победив в 11-й раз подряд, Промес оформил дубль за «Севилью» (его первые голы), «Милан» дома сгорел «Бетису» и другие результаты.

3. Сборная России поднялась на 41-е место в рейтинге ФИФА. Бельгия – первая.

4. КХЛ. «Автомобилист» победил «Магнитку», выиграв 21-й из 22 матчей в сезоне, «Локомотив» переиграл «Трактор» в овертайме, а «Сочи» уступил московскому «Динамо».

5. В НХЛ Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик и помог «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис» (7:4).

«Лос-Анджелес» продолжает тонуть – уже 6 поражений подряд, а Илья Ковальчук в пятом матче подряд остался в минусе. Все результаты дня.

6. В РПЛ с сезона-2020/21 будет лимит 8 легионеров плюс 13 россиян и 4 воспитанника.

7. В НБА «Бостон» в гостях вырвал победу у «Оклахома-Сити» (101:95), совершив рывок 16:1 в концовке встречи. Все результаты дня.

8. Олимп Кубок России. 1/8 финала. «Рубин» победил «Динамо» (1:0) и вышел в четвертьфинал.

9. Евролига. «Химки» проиграли 4-й матч подряд и другие результаты 4-го тура.

10. Итоговый турнир WTA. Свитолина и Плишкова вышли в 1/2 финала.

11. Хабиб получит проценты от продаж пэй-пер-вью за бой с Конором. UFC продала 2,4 миллиона трансляций. Боец с каждой подписки имеет от 2 до 3 долларов.

12. Цифра дня. «Спартак» – 2-й клуб России, достигший отметки в 1 млн подписчиков во «ВКонтакте».

13. В Минске прошел показ коллекции одежды от Домрачевой. В нем приняли участие Бьорндален, Скардино и Саснович.

Цитаты дня:

Александр Кокорин: «Столько событий в стране и мире. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но все равно обсуждают»

Олег Романцев: «Назначение Карреры было ошибкой, чемпионство «Спартака» – заслуга Аленичева»

Ольга Якушова: «В сборной пишется один план на толпу. Будешь вякать – вылетишь из команды»

Акинфеев о развитии футбола в России: «Это во многом заслуга руководства, в частности Мутко»