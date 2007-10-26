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    Контракт ФХР с «Норникелем» рассчитан на миллиард рублей в год

    Теги ФХР Сборная России по хоккею бизнес сборная России жен Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Норильский никель Владимир Потанин Хоккей

    «Норникель» станет генеральным партнером Федерации хоккея России, а также мужской и женской национальных сборных по хоккею.

    Представитель компании подтвердил факт сотрудничества с федерацией.

    Коммерческие условия контракта партнеры не раскрыли. Однако человек, близкий к одной из сторон, сообщил «Ведомостям», что речь примерно о миллиарде рублей в год.

    «Норникель» будет развивать программу подготовки сборной России к Олимпиаде-2022. Помимо этого, компания поддержит спортивные школы, подготовку и повышение квалификации тренеров, различные турниры и мастер-классы.

    «Норникель» ранее уже выделял деньги на хоккей: компания несколько лет является партнером Ночной хоккейной лиги и Лиги легенд. Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин сам увлекается хоккеем.

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