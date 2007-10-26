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    «Ювентус» хочет подписать Де Хеа свободным агентом летом 2020 года

    Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Давид Де Хеа Футбол

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Италии.

    По информации The Times, в его трансфере заинтересован «Ювентус». Туринский клуб хочет подписать Де Хеа свободным агентом.

    Источник в «Юнайтед» заявил: «Во вторник Де Хеа играл против своего будущего клуба. «Ювентус» – мастера умных сделок. Если «МЮ» не продаст его летом, «Ювентус» подпишет его свободным агентом».

    Срок контракта Де Хеа с «МЮ» истекает летом 2019 года, при этом у клуба есть опция продления соглашения еще на один сезон. Возможно, клуб будет вынужден продать испанца по сниженной цене, поскольку они пока не смогли прийти к согласию по новому договору.

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