«Ювентус» хочет подписать Де Хеа свободным агентом летом 2020 года

Голкипер Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Италии.

По информации The Times, в его трансфере заинтересован . Туринский клуб хочет подписать Де Хеа свободным агентом.

Источник в «Юнайтед» заявил: «Во вторник Де Хеа играл против своего будущего клуба. «Ювентус» – мастера умных сделок. Если «МЮ» не продаст его летом, «Ювентус» подпишет его свободным агентом».

Срок контракта Де Хеа с «МЮ» истекает летом 2019 года, при этом у клуба есть опция продления соглашения еще на один сезон. Возможно, клуб будет вынужден продать испанца по сниженной цене, поскольку они пока не смогли прийти к согласию по новому договору.