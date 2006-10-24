Президент «Наполи»: «Нужно играть 2 тайма по 30 минут. Длинные матчи уничтожают футбол»

Президент Аурелио Де Лаурентис выступил за сокращение продолжительности футбольного матча.

«Мы уничтожаем футбол. Нужно смотреть в будущее, ведь молодежь сейчас вся в видеоиграх. Прямо сейчас мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что детям будет все равно на футбол.

Это наша вина, мы старые идиоты. Ведь есть скучные игры! Футбольные матчи слишком длинные, что аж спать хочется. Нужно играть два тайма по 30 минут плюс перерыв на две-три минуты, иначе зачем тогда нужен тренер?» – сказал Де Лаурентис.