Рауль Рианчо: «Многие игроки просили вернуть Глушакова и Ещенко еще до отставки Карреры»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, как он воспринял решение экс-тренера команды Массимо Карреры отстранить от работы с первой командой Андрея Ещенко и Дениса Глушакова.

— Стоит ли ждать кардинальных изменений в стартовом составе?

— Как говорится, каждый меряет по себе. У Массимо было свое видение футбола, у меня — свое. Да, что-то поменяется, но ни о каких радикальных преобразованиях речи не идет.

— Андрей Ещенко и Денис Глушаков приступили к тренировкам с основным составом после месячного отлучения. Это ваше решение?

— Да. В этом вопросе у нас с Каррерой всегда были разные мнения. Я считаю их футболистами, которые нужны «Спартаку» и могут принести ему пользу. Приведу простой пример, чтобы наглядно объяснить. Допустим, я являюсь управляющим какого-то завода, но не эксплуатирую два рабочих станка. И у хозяина этого предприятия возникнет резонный вопрос, почему я так поступаю. Здесь то же самое. Игроки — это инструменты. Если они есть у тебя в распоряжении, то надо их использовать.

— Следовательно, после отставки Карреры вы воспользовались ситуацией и вернули их?

— Да. Я все-таки довел это дело до конца. Предложил руководству, со мной согласились, и они снова оказались в составе.

— Состоялся ли с Глушаковым и Ещенко какой-то личный разговор или они просто вернулись и начали работать?

— Я тот человек, который очень много общается с игроками. Поэтому я встретился с ними, сказал, что они ценные кадры, которые способны помочь коллективу. Более того, еще до отставки Карреры ко мне подходили многие футболисты и просили их вернуть, – сказал Рианчо.

«Я не змея, все унесу с собой». Каррера – об увольнении и лайках Глушакова

Глушаков удалил коммент дочери Карреры. «Спартак» опять взрывает инстаграм