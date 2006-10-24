Шэн, Яремчук и Шафигуллин вызваны в молодежную сборную России на суперсерию

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с составом на участие в ежегодной суперсерии CHL Canada Russia Series.

Матчи стартуют в Северной Америке 5 ноября.

28 октября на краткосрочный сбор в Новогорске прибудут 28 хоккеистов.

Вратари: Петр Кочетков (ХК «Рязань»), Даниил Тарасов ( ), Кирилл Устименко («Динамо» Спб);

Защитники: Вениамин Баранов («Динамо» Спб), Артем Волков (МХК «Спартак»), Данила Галенюк, Евгений Калабушкин (оба – «СКА-Нева»), Даниил Журавлев («Барс»), Александр Ляхов, Марк Рубинчик (оба — «Торос»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Марк Павликов («Локо»), Александр Романов ( );

Нападающие: Никита Аноховский, Кирилл Слепец (оба – ), Артем Галимов, Максим Марушев (оба — «Барс»), Евгений Каницкий («Металлург» Нк), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Степан Старков (ХК «Сочи»), Булат Шафигуллин («Нефтехимик»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).

Еще 10 человек присоединятся к сборной в Северной Америке. Они смогут играть только против сборных своих лиг.

Вратари: Иван Просветов («Сагино», OHL);

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир», WHL), Дмитрий Саморуков («Гельф», OHL);

Нападающие: Дмитрий Завгородний («Римуски, QMJHL), Павел Колтыгин (Драммондвиль, QMJHL), Алексей Липанов («Китчнер», OHL), Кирилл Максимов («Ниагара», OHL), Алексей Торопченко («Гельф», OHL), Александр Хованов («Монктон», QMJHL), Иван Чехович («Бе-Коме», QMJHL).