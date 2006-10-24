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    Шэн, Яремчук и Шафигуллин вызваны в молодежную сборную России на суперсерию

    Теги Авангард Салават Юлаев Сибирь ЦСКА Нефтехимик Металлург Нк Зауралье Торос молодежная сборная России молодежный чемпионат мира суперсерия Рязань СКА-Нева сборная юниорской лиги Квебека сборная юниорской лиги Онтарио сборная Западной хоккейной лиги МХК Спартак МХК Динамо Локо Барс CHL Canada Russia Series Сочи Дмитрий Саморуков Иван Чехович Марк Рубинчик Павел Колтыгин Александр Хованов Динамо Санкт-Петербург Алексей Липанов Александр Яремчук Кирилл Устименко Павел Шэн Булат Шафигуллин Данила Галенюк Степан Старков Александр Алексеев Иван Морозов Кирилл Марченко Даниил Журавлев Александр Романов Дмитрий Завгородний Иван Муранов Савелий Ольшанский Александр Ляхов Никита Шашков Артем Николаев Кирилл Слепец Петр Кочетков Никита Аноховский Хоккей

    Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с составом на участие в ежегодной суперсерии CHL Canada Russia Series.

    Матчи стартуют в Северной Америке 5 ноября.

    28 октября на краткосрочный сбор в Новогорске прибудут 28 хоккеистов.

    Вратари: Петр Кочетков (ХК «Рязань»), Даниил Тарасов («Торос»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб);

    Защитники: Вениамин Баранов («Динамо» Спб), Артем Волков (МХК «Спартак»), Данила Галенюк, Евгений Калабушкин (оба – «СКА-Нева»), Даниил Журавлев («Барс»), Александр Ляхов, Марк Рубинчик (оба — «Торос»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Марк Павликов («Локо»), Александр Романов (ЦСКА);

    Нападающие: Никита Аноховский, Кирилл Слепец (оба – «Локо»), Артем Галимов, Максим Марушев (оба — «Барс»), Евгений Каницкий («Металлург» Нк), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Степан Старков (ХК «Сочи»), Булат Шафигуллин («Нефтехимик»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»). 

    Еще 10 человек присоединятся к сборной в Северной Америке. Они смогут играть только против сборных своих лиг.

    Вратари: Иван Просветов («Сагино», OHL); 

    Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир», WHL), Дмитрий Саморуков («Гельф», OHL); 

    Нападающие: Дмитрий Завгородний («Римуски, QMJHL), Павел Колтыгин (Драммондвиль, QMJHL), Алексей Липанов («Китчнер», OHL), Кирилл Максимов («Ниагара», OHL), Алексей Торопченко («Гельф», OHL), Александр Хованов («Монктон», QMJHL), Иван Чехович («Бе-Коме», QMJHL). 

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