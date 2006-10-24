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    Нобель Арустамян: «Спартак» заплатил Каррере всю неустойку сразу после увольнения»

    Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Нобель Арустамян Массимо Каррера Футбол

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о финансовых деталях увольнения Массимо Карреры из «Спартака».

    «Что касается Карреры, то отметим: к чести «Спартака», несмотря на негативный фон в целом и проблемы клуба с коммуникациями в частности, всю неустойку тренеру до конца контракта заплатили полностью, буквально на следующий день после отставки.

    Это несколько удивительно: обычно клуб в таких случаях продолжает просто ежемесячно платить зарплату в надежде, что тренер найдет себе новое место работы и сам откажется от контракта.

    Либо клуб оставляет соглашение с отставленным тренером в силе, так как через некоторые время может вернуться к его услугам, если у нового не заладится. Это обычно экономит деньги и время. Так обычно делают итальянские клубы.

    Но «Спартак» выступил очень щедро и благородно. Тем более это уникально в экономически непростые времена для российского футбола», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

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