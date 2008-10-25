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    НБА. «Хьюстон» встретится с «Ютой», «Голден Стэйт» примет «Вашингтон» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей. «Хьюстон» встретится на своем паркете с «Ютой».

    «Голден Стэйт» примет «Вашингтон».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Даллас
    Дата проведения
    25 октября, 02.00, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Кливленд – Бруклин 9:9 (1 четверть)
    Дата проведения
    25 октября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Нью-Йорк
    Дата проведения
    25 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Миннесота
    Дата проведения
    25 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Шарлотт
    Дата проведения
    25 октября, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Юта
    Дата проведения
    25 октября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Индиана
    Дата проведения
    25 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Филадельфия
    Дата проведения
    25 октября, 04.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Лейкерс
    Дата проведения
    25 октября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Мемфис
    Дата проведения
    25 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Вашингтон
    Дата проведения
    25 октября, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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