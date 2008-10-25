НБА. «Хьюстон» встретится с «Ютой», «Голден Стэйт» примет «Вашингтон» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей. «Хьюстон» встретится на своем паркете с «Ютой».
«Голден Стэйт» примет «Вашингтон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 25 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 04.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 25 октября, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 05.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.