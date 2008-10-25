НБА. «Хьюстон» встретится с «Ютой», «Голден Стэйт» примет «Вашингтон» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут 11 матчей. «Хьюстон» встретится на своем паркете с «Ютой».

«Голден Стэйт» примет «Вашингтон».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.