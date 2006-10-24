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    Владимир Стогниенко: «Говорят, скорую в Риме ждали минут 40. Про прыгание – вранье»

    Теги ЦСКА Рома Лига чемпионов происшествия болельщики Владимир Стогниенко Футбол

    Комментатор Владимир Стогниенко опроверг информацию, что болельщики ЦСКА прыгали на эскалаторе в римском метро, из-за чего тот якобы вышел из строя.

    «Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу. Всем пострадавшим – выздоровления.

    Говорит, что прыгали — вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного», – написал Стогниенко в твиттере.

    Ранее глава МВД Италии заявил, что эскалатор вышел из строя из-за бардака, устроенного псевдофанатами ЦСКА.

    В римском метро обвалился эскалатор с фанатами ЦСКА

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