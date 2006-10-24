Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Наполи», «Барселона» против «Интера»

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Наполи», «Барселона» – с «Интером», а дортмундская «Боруссия» будет противостоять «Атлетико».

Лига чемпионов

Групповой этап

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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