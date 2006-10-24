Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Наполи», «Барселона» против «Интера»

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Наполи», «Барселона» – с «Интером», а дортмундская «Боруссия» будет противостоять «Атлетико».
Лига чемпионов
Групповой этап
3-й тур
- Дата проведения
- 24 октября, 19.55, «Ян Брейдель»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.55, «Филипс Стадион»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.