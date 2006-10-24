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    Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Наполи», «Барселона» против «Интера»

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    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Наполи», «Барселона» – с «Интером», а дортмундская «Боруссия» будет противостоять «Атлетико». 

    Лига чемпионов

    Групповой этап

    3-й тур

    Брюгге Бельгия – Монако Монако
    Дата проведения
    24 октября, 19.55, «Ян Брейдель»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПСВ Голландия – Тоттенхэм Англия
    Дата проведения
    24 октября, 19.55, «Филипс Стадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ливерпуль Англия – Црвена Звезда Сербия
    Дата проведения
    24 октября, 22.00, «Энфилд»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПСЖ Франция – Наполи Италия
    Дата проведения
    24 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Барселона Испания – Интер Италия
    Дата проведения
    24 октября, 22.00, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Боруссия Д Германия – Атлетико Испания
    Дата проведения
    24 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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