Каррера о комментариях дочерей: «Может, это и цирк, но они защищали папу»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о комментариях дочерей Франчески и Мартины в социальных сетях по поводу своего увольнения, передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.
– Как вы отнеслись к сторис дочери и ее комментарию под постом Глушакова? Вам не показалось, что это какой-то цирк?
– Это, может, и цирк, но Франческа и Мартина – мои дочери. И как дочери они защищают папу. Ничего оскорбительного там не было, это было сказано в шутку.
– Знаете ли вы такого болельщика, как Дмитрий Назаров? И что бы сказали ему при встрече?
– У меня не было чести его встречать. Если за ним следят в инстаграме – значит, он известен. Но это не моя проблема, что он там пишет, – сказал Каррера.
Напомним, что Денис Глушаков попрощался с Каррерой в инстаграме, однако Франческа оставила ему комментарий: «Ты серьезно?». Этот комментарий собрал около трех тысяч лайков. Позже он был удален.
Отметим, что итальянец ответил в инстаграме всем игрокам «Спартака», которые опубликовали прощальные посты, кроме Глушакова.
Младшая дочь Карреры: «Ненавижу Глушакова. Он хотел, чтобы мой папа ушел»