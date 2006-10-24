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    Каррера о комментариях дочерей: «Может, это и цирк, но они защищали папу»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера Дмитрий Назаров актер Футбол

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о комментариях дочерей Франчески и Мартины в социальных сетях по поводу своего увольнения, передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

    – Как вы отнеслись к сторис дочери и ее комментарию под постом Глушакова? Вам не показалось, что это какой-то цирк?

    – Это, может, и цирк, но Франческа и Мартина – мои дочери. И как дочери они защищают папу. Ничего оскорбительного там не было, это было сказано в шутку.

    – Знаете ли вы такого болельщика, как Дмитрий Назаров? И что бы сказали ему при встрече?

    – У меня не было чести его встречать. Если за ним следят в инстаграме – значит, он известен. Но это не моя проблема, что он там пишет, – сказал Каррера.

    Напомним, что Денис Глушаков попрощался с Каррерой в инстаграме, однако Франческа оставила ему комментарий: «Ты серьезно?». Этот комментарий собрал около трех тысяч лайков. Позже он был удален.

    Отметим, что итальянец ответил в инстаграме всем игрокам «Спартака», которые опубликовали прощальные посты, кроме Глушакова.

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