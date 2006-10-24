Каррера о комментариях дочерей: «Может, это и цирк, но они защищали папу»

Бывший главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о комментариях дочерей Франчески и Мартины в социальных сетях по поводу своего увольнения, передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

– Как вы отнеслись к сторис дочери и ее комментарию под постом Глушакова? Вам не показалось, что это какой-то цирк?

– Это, может, и цирк, но Франческа и Мартина – мои дочери. И как дочери они защищают папу. Ничего оскорбительного там не было, это было сказано в шутку.

– Знаете ли вы такого болельщика, как Дмитрий Назаров? И что бы сказали ему при встрече?

– У меня не было чести его встречать. Если за ним следят в инстаграме – значит, он известен. Но это не моя проблема, что он там пишет, – сказал Каррера.

Напомним, что попрощался с Каррерой в инстаграме, однако Франческа оставила ему комментарий: «Ты серьезно?». Этот комментарий собрал около трех тысяч лайков. Позже он был удален.

Отметим, что итальянец ответил в инстаграме всем игрокам «Спартака», которые опубликовали прощальные посты, кроме Глушакова.

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