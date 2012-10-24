Массимо Каррера: «Не стыжусь, что любил даже тех людей, которые оказались лживыми»

Бывший главный тренер Массимо Каррера поблагодарил игроков и сотрудников клуба, передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

«Прежде всего, хотел напомнить, что 2,5 года я провел в «Спартаке». Это были для меня замечательные годы. Я сумел передать команде многое. Она не выигрывала чемпионат 16 лет, а я привел ее к чемпионству. Мне приятно, что я доставил столько радости болельщикам. Мы выиграли Суперкубок, а «Спартак» его никогда до этого не выигрывал. Итог работы я считаю положительным, хотя были взлеты и падения. В этом сезоне мы всего в одном очке от главной цели, поэтому я готов работать.

Начать хотел бы с благодарности. Первая благодарность моему президенту Федуну. Он поверил в меня как в тренера. Я буду ему всегда благодарен.

Хотел бы поблагодарить весь клуб, вице-президента Измайлова.

Особая благодарность игрокам – как моим детям. За 2,5 года они сделали все. Дали все, что могли. «Спартак» взлетел. Вчера было приятно поужинать с ребятами. Хочу поблагодарить их за то, что они дали мне за это время. Многим я обязан им. Я думаю, что какие-то ценности смог им дать. Передал человеческие качества.

Я старался быть лояльным, честным. Я всегда любил всех, независимо от того, кто и какую роль выполнял. Я вовсе не стыжусь того, что любил даже тех людей, которые оказались лживыми. Может, им следует стыдиться за то, кем они являются. Это не моя проблема. Наши игроки всегда останутся в моем сердце. Я желаю им выиграть множество трофеев. Благодарю врачей, физиотерапевтов, массажистов, тех людей, которые заведовали складами.

(Риомми – тренер вратарей «Спартака», который посоветовал Карреру в штаб Аленичева в 2016-м – прим. Sports.ru) – я благодарен ему. Он в числе тех, благодаря кому я пришел в «Спартак».

Благодарю сотрудников базы в Тарасовке. Я никогда не чувствовал себя там в одиночестве.

Мои наилучшие пожелания нашему первому болельщику .

Хочу сделать особый акцент на болельщиках. Когда меня назначили, у меня была встреча с болельщиками. И я увидел в их глазах, что они хотят от команды. Они хотят победы. Видеть команду, которая борется на поле и делает все, чтобы победить. Благодарю их от души. Мне было бы приятно обнять их всех, каждого. От души. И как-нибудь вечером собраться.

Меня любили. Подбадривали. Я был долгожителем среди тренеров «Спартака». И в этом и их заслуга. До конца моих дней они останутся в моем сердце и будут частичкой меня.

Хотел бы поблагодарить «Фратрию». Они оказали весомую поддержку мне и команде – баннерами, песнями, кричалками. «Спартак» нуждается в такой поддержке.

Хотел бы поблагодарить болельщиков в других городах. Мы везде играли как дома.

Мысленно я с болельщиками , которые пострадали в Риме.

И я благодарю всех москвичей. Сначала мне казалось, что они холодные люди. Потом понял, что ко мне искренне и тепло относятся везде. Этот город навсегда в моем сердце. Мне будет его не хватать», – сказал Каррера.