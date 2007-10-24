Роналду опубликовал фото с Фергюсоном: «Здорово видеть вас в хорошей форме, босс!»

Нападающий «Ювентуса» опубликовал совместное фото с бывшим главным тренером Алексом Фергюсоном.

«Великолепный тренер, а главное – замечательный человек. Он многому меня научил на поле и за его пределами. Здорово видеть вас в хорошей форме, босс!» – написал Роналду в инстаграме.

В мае Алекс Фергюсон перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг.