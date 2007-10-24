Наверх

    Роналду опубликовал фото с Фергюсоном: «Здорово видеть вас в хорошей форме, босс!»

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Алекс Фергюсон Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал совместное фото с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

    «Великолепный тренер, а главное – замечательный человек. Он многому меня научил на поле и за его пределами. Здорово видеть вас в хорошей форме, босс!» – написал Роналду в инстаграме.

    В мае Алекс Фергюсон перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг.

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss!

    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    ТЕСТ: дебютный матч Черчесова, величайшая победа сборной России и еще 30 интересных фактов про российский футбол

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться