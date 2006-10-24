«СЭ»: «Спартак» договорился с Кононовым о контракте до конца сезона

Новым главным тренером , вероятно, станет Олег Кононов из тульского «Арсенала».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые договорились с представителями 52-летнего специалиста об условиях контракта.

Срок соглашения составит один год – до конца текущего сезона.

В то же время нерешенным остается вопрос ухода Кононова из «Арсенала». Контракт не предусматривает досрочного разрыва с выплатой компенсации.

Ранее Нобель Арустамян сообщал, что Кононов является главным претендентом на пост главного тренера «Спартака», генеральный директор «Арсенала» назвал информацию о возможном уходе тренера бредом.

«Спартаку» нужен Кононов, а не Черчесов