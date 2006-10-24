Наверх

    «СЭ»: «Спартак» договорился с Кононовым о контракте до конца сезона

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Кононов Спорт-Экспресс Футбол

    Новым главным тренером «Спартака», вероятно, станет Олег Кононов из тульского «Арсенала».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые договорились с представителями 52-летнего специалиста об условиях контракта.

    Срок соглашения составит один год – до конца текущего сезона.

    В то же время нерешенным остается вопрос ухода Кононова из «Арсенала». Контракт не предусматривает досрочного разрыва с выплатой компенсации.

    Ранее Нобель Арустамян сообщал, что Кононов является главным претендентом на пост главного тренера «Спартака», генеральный директор «Арсенала» назвал информацию о возможном уходе тренера бредом.

    «Спартаку» нужен Кононов, а не Черчесов

    ТЕСТ: дебютный матч Черчесова, величайшая победа сборной России и еще 30 интересных фактов про российский футбол

    Опрос

    Рианчо, Жардим, Тихонов или Черчесов?

    48121 голос 15
    • Рауль Рианчо
      10%
    • Станислав Черчесов
      14%
    • Андрей Тихонов
      19%
    • Леонарду Жардим
      30%
    • Кто-то другой
      27%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться