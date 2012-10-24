Каррера о Глушакове: «Были разные вещи, о которых я много слышал и читал. Но я не змея и все унесу с собой»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на прощальной пресс-конференции рассказал о конфликте с капитаном команды Денисом Глушаковым, передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

- Вчера на командном ужине не было Дениса Глушакова. Почему? Можете сказать, как вы с ним расстались?

– Последний раз скажу об этом. Его не было на ужине. У меня никогда не было проблем ни с кем. У меня всегда были такие же отношения с ним, как и с другими. После первого года я поспособствовал продлению его контракта.

Если наши отношения ухудшились, я не считаю себя виновным. Его удаление из первой команды никак не относится к тому, нравится он мне или нет. Но были другие вещи, которые я знаю, слышал, читал. Много вещей. Но поскольку я не являюсь змеей, я все это унесу с собой. Для меня это станет уроком, как работать и жить.



- Когда «Спартак» объявил, что вы покидаете клуб, то он опубликовал не ваше фото, а фото стадиона. Вы обратили внимание?

– Конечно, нет. Может быть, я плохо выглядел и нужно было поставить фото стадиона, – заявил Каррера.

В конце сентября Каррера отстранил хавбека Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок со «Спартаком». Футболисты поставили лайки посту с критикой в адрес итальянца со стороны актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова.

Глушаков удалил коммент дочери Карреры. «Спартак» опять взрывает инстаграм