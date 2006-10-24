Спортивная комиссия Невады вернула Хабибу миллион долларов за бой с Конором

24 октября в Лас-Вегасе прошло первое слушание Спортивной комиссии Невады (NSAC) по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора о потасовке после UFC 229.

NSAC решила выплатить Хабибу половину гонорара за бой с Конором – 1 миллион долларов. Вторая половина удерживается до окончательного решения комиссии. Решающее слушание NSAC предположительно пройдет в первой половине декабря.

Отстранение Нурмагомедова и Макгрегора продлено до 10 декабря.

После UFC 229 NSAC заморозила весь гарантированный гонорар Хабиба за нападение на секунданта Макгрегора после боя. Конор получил свой гонорар полностью.

Сегодня Хабиба и Конора начнут судить в Неваде. Там упертая комиссия