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    Фанаты «Спартака» пели «Глушаков – гондон» у пресс-центра, где выступал Каррера

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия болельщики видео Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

    Болельщики «Спартака» распевали оскорбительную кричалку в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова около международного мультимедийного пресс-центра (ММПЦ) МИА «Россия сегодня».

    В ММПЦ сегодня состоялась пресс-конференция бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который был уволен в понедельник.

    Болельщики ждали итальянского специалиста после пресс-конференции и скандировали «Глушаков – гондон».

    Каррера по завершении встречи с журналистами вышел к болельщикам, которые прождали его два часа, раздавать автографы.

    Люди начали скандировать: «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» (Вместе вперед, Массимо Каррера!). 

    В конце сентября Каррера отстранил хавбека Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок со «Спартаком». Футболисты поставили лайки посту с критикой в адрес итальянца со стороны актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова.

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