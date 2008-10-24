Фанаты «Спартака» пели «Глушаков – гондон» у пресс-центра, где выступал Каррера

Болельщики распевали оскорбительную кричалку в адрес полузащитника команды около международного мультимедийного пресс-центра (ММПЦ) МИА «Россия сегодня».

В ММПЦ сегодня состоялась пресс-конференция бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который был уволен в понедельник.

Болельщики ждали итальянского специалиста после пресс-конференции и скандировали «Глушаков – гондон».

Каррера по завершении встречи с журналистами вышел к болельщикам, которые прождали его два часа, раздавать автографы.

Люди начали скандировать: «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» (Вместе вперед, Массимо Каррера!).

В конце сентября Каррера отстранил хавбека Дениса Глушакова и защитника от тренировок со «Спартаком». Футболисты поставили лайки посту с критикой в адрес итальянца со стороны актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова.

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