Глава МВД Италии: «На эскалаторе были десятки пьяных псевдоболельщиков ЦСКА, которые творили бардак»

Глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Сальвини прокомментировал инцидент со сбоем в работе эскалатора в римском метро.

«Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», – сказал Сальвини.

При этом он согласился с ведущим эфира в том, что обслуживание некоторых станций в Риме не проводилось годами, отметив, что ожидал большего от городских властей.

Прокуратура Рима завела дело в связи с инцидентом, городская служба транспорта назначила ведомственную проверку.

На месте ЧП во вторник вечером побывала мэр Рима Вирджиния Раджи, которая пообещала разобраться в причинах произошедшего.

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