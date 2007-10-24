Головин сделал голевую передачу в матче с «Брюгге»

играет с «Брюгге» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

Счет в игре открыл на 31-й минуте 18-летний хавбек монегасков Мусса Силла, а ассистировал ему российский полузащитник .

Для Головина эта голевая передача уже вторая за «Монако». Он отметился результативным пасом в матче чемпионата Франции против «Ренна» (1:2) 7 октября, а 14 октября ассистировал в матче за сборную России против Турции в Лиге наций (2:0).