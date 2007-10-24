Головин сделал голевую передачу в матче с «Брюгге»

«Монако» играет с «Брюгге» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
Счет в игре открыл на 31-й минуте 18-летний хавбек монегасков Мусса Силла, а ассистировал ему российский полузащитник Александр Головин.
Для Головина эта голевая передача уже вторая за «Монако». Он отметился результативным пасом в матче чемпионата Франции против «Ренна» (1:2) 7 октября, а 14 октября ассистировал Денису Черышеву в матче за сборную России против Турции в Лиге наций (2:0).
📹 Ассист Головина помог «Монако» открыть счет в этом матче! Смотрите гол в ворота «Брюгге».#БрюггеМонако на #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/7AhUqatvSL #UCL #ЛЧ pic.twitter.com/h3FD1BJJrO— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 октября 2018 г.