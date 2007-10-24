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    Головин сделал голевую передачу в матче с «Брюгге»

    Теги Монако лига 1 Франция Брюгге Лига чемпионов видео Александр Головин Мусса Силла Футбол

    «Монако» играет с «Брюгге» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

    Счет в игре открыл на 31-й минуте 18-летний хавбек монегасков Мусса Силла, а ассистировал ему российский полузащитник Александр Головин.

    Для Головина эта голевая передача уже вторая за «Монако». Он отметился результативным пасом в матче чемпионата Франции против «Ренна» (1:2) 7 октября, а 14 октября ассистировал Денису Черышеву в матче за сборную России против Турции в Лиге наций (2:0).

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