Школьник в Екатеринбурге не посмотрел «Движение вверх» и получил двойку. Оценку уже отменили

Ученик школы № 53 в Екатеринбурге получил двойку по физкультуре, поскольку не посмотрел фильм «Движение вверх». Согласно заданию, требовалось рассказать про методы спортивной мотивации на материале киноленты.

Директор школы Марина Власова подтвердила информацию, но заявила, что оценку уже отменили.

«Этот учитель еще молодой, работает у нас второй год, еще не все знает. Произошло недоразумение, больше такого не повторится», - отметила Власова.

Также она подчеркнула, что просмотр фильма – это альтернативное задание, а основным была подготовка доклада о баскетболистах. По ее словам, школьник не выполнил ни одного из заданий.

В России научились снимать спортивные драмы. Почему за «Движение вверх» не стыдно

«Всему, что умею, я научился у Леонида Парфенова». Режиссер, который снял «Движение вверх»