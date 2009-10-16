Испания дома проиграла Англии, алименты Тарасова, 57 млрд рублей из бюджета РФ на спорт и другие новости утра

1. Лига наций. Англия обыграла Испанию (3:2). Испанцы впервые за 15 лет проиграли дома в официальном матче, прервалась их серия из 38 игр без поражений.

Исландия вылетела из высшего дивизиона после трех поражений с разницей мячей – 1:11. Сказка закончилась?

2. Тарасову грозит уголовная ответственность за неуплату алиментов. Он должен более 15 млн рублей. Адвокат экс-жены грозит лишением родительских прав и запретом на выезд из РФ. Игрок не хочет, чтобы за его счет кто-то «получал хайп».

3. НХЛ. Ковальчук забросил вторую шайбу в сезоне, но «Лос-Анджелес» уступил «Торонто» (1:4). Радулов продолжает набирать очки, но его «Даллас» тоже проиграл канадской команде – «Оттаве» (1:4). Все результаты дня.

4. КХЛ. СКА выиграл у «Спартака» (3:2 ОТ), «Нефтехимик» проиграл «Сочи» (2:4).

5. Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» чиновника Пака, с которым подрались Мамаев и Кокорин. Засада.

6. В анализах игрока «Крыльев Советов» Тигиева не обнаружено следов амфетамина. Это по предварительному заключению.

7. Мать дня. Светлана Кокорина выступила у Малахова: «Саша просто брал водителя за плечи и спрашивал: почему ты так против нас настроен?». Еще 6 цитат и один текст.

8. Игрок молодежки «Зенита» написал после победы: «Сосать, «Спартак», сосать». Потом удалил запись и извинился.

9. Теннис. Джокович обошел Федерера, Медведев приблизился к топ-20. Халеп закончит сезон первой ракеткой мира.

Москва (WTA). Касаткина, Павлюченкова вышли во второй круг, Потапова выбыла.

10. Бокс/UFC. Майкл Джонсон заменит Тухугова в бою с Лобовым. Денис Лебедев 24 ноября встретится с Майком Уилсоном в Монако.

11. Радионова снялась с этапа Гран-при Skate America из-за травмы спины.

12. Биатлон. Гараничев переболел мононуклеозом перед сезоном-2017/18. Напомним, Шипулин – тоже. Дальмайер взяла перерыв в тренировках из-за проблем со здоровьем.

13. Цифра дня. Более 57 млрд рублей выделят из бюджета России на «Физическую культуру и спорт» в 2019 году.

14. РФС закрыл 22 дела в отношении «Кубани». 5 тренеров и 13 игроков не получат своих денег.

Цитаты дня:

Туктамышева поспорила с Кафельниковым и Спиридоновым о чемпионстве «Зенита»: «Будь я мужиком, мерились бы сейчас не медалями, а длиной?»

Флойд про вызов Хабиба: «CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте деньги». Хабиб – Флойду: «Только не в Вегасе. Они не заплатят мне»

Уткин про Мамаева, Кокорина и Глушакова: «Есть выражение «обезьяна с гранатой». А есть – «лох с деньгами»

РУСАДА о Тигиеве: «Употребление амфетамина во внесоревновательный период – не нарушение»